Состояние раненной вилкой девочки в Ульяновской области стабилизировалось

УЛЬЯНОВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Врачи в Ульяновской области оценивают состояние двухлетней девочки, пострадавшей от ударов в грудь вилкой, как средней степени тяжести. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По данным следствия, вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил вилкой в грудную клетку двухлетнюю девочку.

"Состояние девочки стабилизировалось, средней степени тяжести. Ребенка перевели из реанимации в отделение хирургии", - сказала собеседница агентства.

По информации пресс-службы следственного управления СКР по Ульяновской области, возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). По подозрению в совершении преступления полицейские задержали сожителя матери ребенка.

По ходатайству следственного управления СК РФ по Ульяновской области суд Мелекесского района принял решение о его заключении под стражу. Как говорится в сообщении на сайте управления МВД России по региону, семья девочки находится на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.