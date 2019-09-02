Главному архитектору Ростова-на-Дону продлили домашний арест на шесть месяцев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону продлил на шесть месяцев домашний арест главному архитектору города Роману Илюгину, арестованному по делу о превышении полномочий. Об этом в понедельник ТАСС сообщила его адвокат Екатерина Водяник.

Предыдущий срок домашнего ареста истекал 4 сентября. "На шесть месяцев суд продлил", - сообщила адвокат, отвечая на вопрос о продлении ареста. По словам Водяник, защита намерена обжаловать решение суда.

Следственное управление СК РФ по Ростовской области 12 февраля возбудило уголовные дела в отношении Илюгина, главного архитектора Мартыновского района области Александра Корчиги и бывшего главного архитектора региона Алексея Полянского. По версии следствия, они незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, что повлекло тяжкие последствия в виде нарушения прав более 60 участников долевого строительства, денежные средства которых были похищены.