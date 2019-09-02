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Колокольцев после просьбы главы МВД Таджикистана поручил проверить видео избиения мужчины

Проверяется подлинность видеозаписи, а также устанавливаются личности участников съемки, дата, место и другие обстоятельства совершения преступления, отметили в МВД России

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев поручил проверить появившееся в Сети видео избиения, предположительно, гражданина Таджикистана, которое привлекло внимание главы МВД Таджикистана. Об этом журналистам в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев поручил профильным подразделениям ведомства провести проверку по факту размещения в сети интернет видеозаписи насильственных действий в отношении мужчины, предположительно, гражданина Республики Таджикистан", - сообщила она.

В настоящее время, по словам Волк, проверяется подлинность видеозаписи, а также устанавливаются личности участников съемки, дата, место и другие обстоятельства совершения преступления.

Видео избиения трудового мигранта попало в Интернет 30 августа. Когда и в каком регионе России произошло нападение, пока неизвестно. Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода направил телеграмму российскому коллеге Владимиру Колокольцеву, в которой попросил его найти и привлечь к ответственности нападавших.

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