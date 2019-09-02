В Кургане два человека пострадали при хлопке газа во время работ по врезке в магистраль

ТАСС, 2 сентября. Два человека в Кургане пострадали в результате хлопка газа во время проведения работ по врезке в газовую магистраль. Оба пострадавших госпитализированы, сообщили ТАСС в ЕДДС города Кургана.

"Хлопок был на улице Чернореченская, 19, где проводилась врезка в газовую магистраль, работал горгаз. При врезке произошел хлопок и выброс газа, пострадали два человека, у одного повреждение глаза, у второго - закрытый перелом лучезапястного сустава. Оба госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

В ЕДДС добавили, что газ перекрыт, возгорания не произошло.