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AP: тела четверых погибших найдены рядом с затонувшим в Калифорнии судном

На борту находились любители дайвинга и морской рыбалки

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Четверо погибших обнаружены в понедельник у северного побережья острова Санта-Крус (штат Калифорния), где затонуло прогулочное судно Conception. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press со ссылкой на представителя Береговой охраны США.

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Судно, на борту которого находились 34 пассажира и 5 членов экипажа, загорелось и затонуло в 20 метрах от острова Санта-Крус. Пятеро членов экипажа, находившихся на верхней палубе, спрыгнули в воду. Их подобрало проходившее мимо судно. 34 пассажира находились в помещении под палубой. Представители Береговой охраны ранее отказывались подтвердить их гибель, подчеркивая, что они считаются пропавшими и их поиски продолжаются.

Пожар вспыхнул около 3 часов утра по времени тихоокеанского побережья США (13:00 мск) на 23-метровом судне Conception 1981 года постройки, приписанном к гавани Санта-Барбары. В минувшую субботу судно, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, отправилось в круиз, во время которого сделало несколько остановок у берегов острова Санта-Крус.

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