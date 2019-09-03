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Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в Сочи

К тушению пожара привлечены 63 человека личного состава и 20 единиц техники

ТАСС, 3 сентября. Пожар произошел в квартире четырехэтажного жилого дома в Сочи, один человек пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Лечебная, дом 2/5 поступил пожарным в 00:03.

"Спасено 18 человек, по предварительным данным, пострадал один человек. В 01:57 пожар локализован на площади 800 кв. м. В 02:47 - ликвидация открытого горения, проводится проливка и разборка конструкций", - сообщили в пресс-службе.

Пожар возник в квартире на третьем этаже. Пожарные опасались, что огонь может перекинуться на соседние квартиры.

К тушению пожара привлечены 63 человека личного состава и 20 единиц техники. К настоящему моменту угроза распространения снята.

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