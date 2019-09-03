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СМИ: восемь детей погибли от ранений после нападения на школу в Китае

Пострадали два человека

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Восемь школьников погибли, двое получили ранения в результате нападения мужчины на школу в провинции Хубэй в центральной части Китая. Как говорится в сообщении на сайте местного управления полиции, нападение произошло в понедельник на территории школы "Чаоянпо" в автономном округе Эньши.

40-летний мужчина по фамилии Юй, напавший на детей, был схвачен на месте происшествия.

Пострадавшие находятся в госпитале. О других подробностях, в том числе о мотивах преступления, не сообщается.

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