Врача в Хабаровске обвиняют в гибели военнослужащей после ненужной операции

ХАБАРОВСК, 3 сентября. /ТАСС/. Врач 301-го военного клинического госпиталя Минбороны РФ в Хабаровске обвиняется в гибели пациентки после операции, показаний к которой не было. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"[Врач] обнаружил камни в желчевыводящих протоках пациентки. Несмотря на то, что на данном этапе лечения отсутствовала необходимость в проведении операции по их извлечению, он вышел за пределы предоставленных ему полномочий и без назначения лечащего врача и консультации с ним, без получения у военнослужащей согласия на проведение операции, а также без надлежащего рентгеновского контроля за своими манипуляциями 9 августа 2017 года провел операцию. Спустя некоторое время пациентка умерла", - говорится в сообщении.

Врача обвиняют по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека").

Специалисты после проведенных судебно-медицинских экспертиз установили, что причиной смерти женщины стала неправильно проведенная операция, в результате которой у нее развился перитонит, панкреонекроз, сепсис и полиорганная недостаточность.