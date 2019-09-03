Пожарные тушат возгорания в лесах РФ на площади 33,3 тыс. га

ТАСС, 4 сентября. Сотрудники "Авиалесоохраны" и региональных лесничеств тушат лесные пожары в РФ на площади 33,3 тыс. га. Большая часть возгораний действует на территориях Забайкальского края и Камчатки, сообщила пресс-служба учреждения.

"На 00:00 мск 4 сентября 2019 года на территории Российской Федерации действовало 94 лесных пожара на площади 33 330 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 65 пожаров на землях лесного фонда на площади 19 101 га (Забайкальский край), 2 пожара на землях лесного фонда на площади 12 157 га (Камчатский край)", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в России ликвидировали 59 лесных пожаров на площади 1,7 тыс. га. В тушении задействованы 857 человек, 69 единиц техники, 33 воздушных судна на мониторинге и 9 - на тушении.

Также возгорания зафиксированы в Красноярском крае - 15 пожаров на площади 1,5 тыс. га, 4 очага на площади 393 га в зоне обслуживания действует в Якутии. Кроме того, пожары зафиксированы в Иркутской и Амурской областях, в Крыму. По-прежнему действует два пожара на площади 16 га на территории заповедника и нацпарка в Бурятии.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации, в двух из них введен режим ЧС, в 36 регионах установлен особый противопожарный режим.