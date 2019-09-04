Фигуранты дела об "аргентинском кокаине" и их защита отказались знакомиться с материалами

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Фигуранты уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны и их защита отказались от ознакомления с материалами в знак протеста против предъявляемых им обвинений. Об этом сообщил ТАСС адвокат Андрей Шалаев, представляющий интересы проходящего по делу Владимира Калмыкова.

"Все обвиняемые приняли решение отказаться от ознакомления с материалами уголовного дела в связи с тем, что наши подзащитные уверены в своей непричастности к инкриминируемым преступлениям и виновными себя не считают", - сказал собеседник агентства.

Ранее знакомиться с делом отказался предполагаемый организатор поставок кокаина Андрей Ковальчук.

Адвокат обвиняемого Али Абянова Александр Костонянц, как он говорит, "по просьбе своего подзащитного" также заявил о намерении отказаться от ознакомления с материалами дела, которые насчитывают 56 томов. "Очень много документов выполнено на испанском языке, без перевода на русский [язык], что является грубейшим нарушением. Отсутствуют в томах шнурование и нумерация листов дела синей шариковой ручкой: при такой ситуации может быть совершен должностной подлог и фабрикация материалов, что дает основание не доверять [следствию]", - рассказал защитник в беседе с ТАСС.

При этом он выразил сомнение, что дело в отношении всех фигурантов было расследовано без многочисленных нарушений, а представленные следствием доказательства, по его мнению, "лишены здравого смысла". "Основное вещественное доказательство - кокаин - уничтожено путем сожжения в крематории, что также является грубым нарушением, поскольку противоречит практике как национальной, так и международной", - отметил Костонянц.

Он напомнил, что судьба вещественных доказательств по уголовному делу решается только при вынесении приговора.

"По закону, после отказа обвиняемых и их защиты от ознакомления с материалами, у следствия останется 24 дня для того, чтобы направить дело в суд", - заключил адвокат Шалаев.

По словам защитников, Московский городской суд в среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста Калмыкова, Абянова и Иштимира Худжамова на три месяца, то есть до 12 декабря, а всего до двух лет. Фигуранты утверждают, что хотели заработать на поставках кофе из Аргентины, а о том, что в чемоданах наркотик, они не знали.

Операция "12 королев"

Уголовное дело было возбуждено Следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов ("12 королев") по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 362 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия три человека - Калмыков, Худжамов и Абянов - были задержаны в России, еще двое - в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук, что аргентинские дипломаты расценили как "ликвидацию банды наркоторговцев".

Операция по задержанию Калмыкова и Худжамова проходила в декабре 2017 года на базе МИД на западе Москвы, куда они приехали забрать груз. В ходе спецоперации кокаин был заменен на муку. Позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан бывший завхоз и сантехник посольства России в Аргентине Абянов, который частично признал вину при задержании, но позднее отказался от показаний. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям УК РФ "Покушение на совершение преступления", "Контрабанда" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в составе организованной группы".

Вместе с тем правоохранительные органы Аргентины в конце августа прошлого года сожгли кокаин, который был обнаружен в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Наркотик был уничтожен в крематории в присутствии министра безопасности южноамериканской республики Патрисии Буллрич и посла РФ Дмитрия Феоктистова. По словам Буллрич, благодаря совместным действиям, которые включали в себя замену кокаина мукой и отслеживание поставки, удалось "разоблачить всю преступную цепочку как в Аргентине, так и в России". В конце апреля этого года в МВД завершило следственные действия и предъявило в окончательной редакции обвинение всем фигурантам.