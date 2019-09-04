WSJ: техасский стрелок значился в списке лиц, которым запрещено владеть оружием

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Американец Сет Этор, застреливший 31 августа семь человек в районе города Одесса (штат Техас), ранее был внесен в список лиц, которым запрещено владеть оружием. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По словам источника издания в правоохранительных органах, следователи выяснили, что в январе 2014 года Этор пытался купить огнестрельное оружие легально. Ему тогда было в этом отказано, поскольку его имя значилось в составляемом ФБР списке лиц, которым владеть оружием запретил суд из-за их психического состояния. Страдал ли он какими-либо расстройствами, пока не уточняется. Издание отмечает, что действующие на территории США законы, в частности, запрещают владеть огнестрельным оружием лицам, которые ранее проходили лечение в психиатрической больнице.

Следователи пытаются выяснить, как Этор смог приобрести полуавтоматическую винтовку AR-15, из которой он открыл огонь 31 августа. Согласно одной из версий, он мог купить оружие у частного лица.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, Этор за несколько часов перед трагедией звонил в ФБР и службу спасения. Он говорил бессвязно о том, что якобы подвергся некому жестокому обращению. С какими-либо угрозами он тогда не выступал. По сведениям телеканала Fox News, соседи считали Этора агрессивным и опасным человеком. Он якобы часто стрелял по кроликам и другим животным, приближавшимся к его дому.

31 августа полицейские в районе Одессы во время выборочной проверки на дороге пытались остановить легковой автомобиль, за рулем которого находился Этор. Он произвел выстрелы по патрульным, затем - по прохожим, бросил свой автомобиль и угнал почтовый автофургон. Злоумышленник был застрелен после того, как убил семерых и ранил более 20 человек.

По данным газеты The New York Times, за несколько часов до трагедии Этор был уволен из компании, занимавшейся грузовыми перевозками.