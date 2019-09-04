{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На территории завода в Дзержинске загорелось неэксплуатируемое здание

В результате инцидента никто не пострадал

ТАСС, 4 сентября. Пожар произошел в среду днем в неэксплуатируемом здании на территории завода по производству оргстекла в городе Дзержинске Нижегородской области. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 13:30 мск поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании на территории завода оргстекла в Дзержинске. В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 100 кв. м", - отметила собеседница агентства.

По данным ГУ МЧС, во время пожара в здании не было сотрудников завода. "В результате пожара никто не пострадал", - сообщили в ведомстве.

Теги
РоссияНижегородская область
Источник: один человек пострадал в результате пожара в магазине в Сергиевом Посаде
До прибытия пожарных из здания эвакуировали 12 человек
Читать полностью