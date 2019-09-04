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В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с телом покойного

Причиной пожара стало короткое замыкание, которое произошло внутри автомобиля

ТАСС, 4 сентября. Катафалк загорелся днем в среду в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

"В 12:14 мск поступило сообщение о возгорании автомобиля ПАЗ-катафалка на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Внутри катафалка находилось тело мужчины. В 12:39 пожар был ликвидирован", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что огонь повредил два стоявших рядом с катафалком автомобиля.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание, которое произошло в автомобиле ПАЗ.

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РоссияНижегородская область
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