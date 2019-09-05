СК завел дело против 24 браконьеров, добывавших икру и осетров под Волгоградом

ТАСС, 5 сентября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 24 членов организованной группы, незаконно добывавших и продававших икру и рыб осетровых видов в Вологодской и Астраханской областях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных водных биологических ресурсов, совершенные организованной группой") в отношении 24 членов организованной группы", - сообщили в СК.

По версии следствия, лидер группы обеспечивал ее участников необходимыми финансами, предоставлял личный транспорт, подыскивал покупателей и помещения для хранения деликатеса. Его помощники добывали или оптом скупали на черном рынке икру и рыбу, перевозили их на автомобилях, оборудованных тайниками, и сбывали.

В местах жительства, регистрации и временного пребывания подозреваемых следователи совместно с полицейскими и сотрудниками УФСБ провели обыски. "В ходе них обнаружены и изъяты денежные средства на сумму свыше 1,5 млн рублей, около 20 литров черной икры, более 80 туш рыб осетровых видов. В распоряжении следствия также оказались черновые записи членов организованной преступной группы, свидетельствующие о криминальном бизнесе, ущерб от которого оценивается в 10 млн рублей", - сообщили в СК. Двое фигурантов арестовали, еще троих поместили под домашний арест.