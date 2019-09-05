Суд в Москве продлил арест экс-замглавы ПФР Иванова, обвиняемого в получении взятки

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 9 декабря срок ареста бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд счел ходатайство следствия о продлении содержания под стражей Иванова законным и обоснованным и постановил продлить срок ареста обвиняемого до 9 декабря", - огласила решение судья Наталия Дударь.

Суд также продлил срок содержания под стражей до той же даты второму фигуранту дела - директору департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв менеджмент" Алексею Копейкину - предполагаемому посреднику в даче взятки Иванову.

Позиции сторон

Следователь просила продлить срок ареста фигурантам в связи с тем, что следствие по делу продлено до 9 декабря. Представитель прокуратуры в свою очередь попросил суд отпустить Иванова под домашний арест "в связи с тем, что он признал вину и сотрудничает со следствием". В суде экс-заместитель руководителя ПФР заявил, что полностью раскаивается в содеянном. "Я понимаю, что подвел людей, которые мне доверили, семью. Я всячески хотел бы показать, что я готов содействовать следствию, я не собираюсь убегать или препятствовать следствию", - сказал он.

Копейкин также просил о домашнем аресте, его адвокаты предложили залог в более чем 4 млн рублей. Фигурант признал вину.

Иванову вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Копейкину - ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере). Согласно материалам дела, неустановленные лица за общее покровительство ежемесячно в течение двух лет отправляли на счет в Промсвязьбанке Копейкину по 200 тыс. рублей, а он пересылал их Иванову.

10 июля стало известно о задержании Алексея Иванова. Позже в ОНК сообщили, что фигурант признал вину, изобличил других лиц, совершивших преступления, и подал в отставку. 20 августа премьер-министр Дмитрий Медведев уволил Иванова "в связи с утратой доверия".