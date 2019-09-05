Суд не нашел вины Airbus и Air France в крушении рейса AF447. Тогда погибли 228 человек

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Французские следственные судьи прекратили дело в отношении компаний Airbus и Air France, которых прокуратура потребовала в июле привлечь к ответственности в связи с крушением рейса AF447, следовавшего из Рио-де-Жанейро в Париж в 2009 году. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источник в судебной системе.

"Данное происшествие очевидно объясняется сочетанием элементов, которое никогда происходило и которое вывело на первый план опасности, которые невозможно было предугадать заранее", - приводит агентство выдержку из 189-страничного заключения, датированного 29 августа. Расследование, целью которого было выявить возможную ответственность авиакомпании или производителя самолета в произошедшем, "не позволило сделать вывод об ошибке со стороны Airbus или Air France, с учетом ошибок пилотажа, которые лежат в основе аварии", гласит документ. Таким образом, следственные судьи, в задачу которых входит проверка наличия основания для открытия уголовного преследования, не нашли состава преступления в действиях данных компаний.

10 лет назад (2009 год) пассажирский авиалайнер Airbus A330-203 (регистрационный номер F-GZCP) компании Air France, выполнявший рейс 447 по маршруту Рио-де-Жанейро - Париж, упал в воды Атлантического океана в 160 км от архипелага Сан-Педру-и-Сан-Паулу (Бразилия). Погибли все находившиеся на борту 216 пассажиров и 12 членов экипажа. Причины произошедшего - несогласованность действий и плохая подготовка экипажа, из-за которых нештатная ситуация (рассинхронизация показаний скорости из-за обледенения измерительных приборов, автоматическое отключение автопилота) перешла в катастрофическую.