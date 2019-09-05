В Минобороны назвали предварительную причину аварии Ми-8 в Саратовской области

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Разрушение одной из стоек шасси, предварительно, стало причиной опрокидывания военного вертолета Ми-8 на взлетно-посадочной полосе на аэродроме в Саратовской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"5 сентября 2019 года в Саратовской области при совершении разгона по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8. Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту не было", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что, согласно докладу с места аварии, "причиной происшедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси". Для выяснения обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС России, добавили в министерстве.

Источник ТАСС в экстренных службах также сообщил, что три человека, находившиеся на борту вертолета, сумели эвакуироваться и не пострадали. Площадь пожара, возникшего после удара вертолета о землю, составила 30 кв. м. Глава Саратовского района Саратовской области Иван Бабошкин отметил, что авария не привела к разрушениям на земле, а сам вертолет сгорел на рулежной дорожке аэродрома.