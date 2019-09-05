Суд признал виновным активиста Котова в неоднократном нарушении правил проведения митинга

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы выносит обвинительный приговор активисту, члену участковой избирательной комиссии Константину Котову по делу о неоднократном нарушении правил проведения митинга, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Судом установлено, что своими действиями Котов неоднократно нарушил правила проведения публичного мероприятия", - огласил судья. Признано, что Котов скандировал лозунги, призывал к активным противоправным действиям, не реагировал на неоднократные требования сотрудников полиции.

Накануне гособвинение попросило признать его виновным по статье 212.1 УК РФ и назначить наказание в виде 4,5 года колонии общего режима. Защита просила прекратить уголовное дело.

В Следственном комитете ранее сообщили ТАСС, что Котов неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка проведения митинга") в течение предшествующих 180 суток. Так, 10 августа 2019 года он принял участие в несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя при этом законные требования сотрудников полиции о прекращении совершения противоправных действий. Помимо этого, он привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях 2 марта, 13 мая и 12 июня. Как уточнили в СК, действия Котова носят умышленный характер, он был задержан при попытке скрыться.

Статья обвинения

Статья 212.1 введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Первым осужденным по этой статье стал Ильдар Дадин. Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил его к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. В марте 2016 года приговор был смягчен до 2,5 года.

Дадин оспаривал эту статью УК в Конституционном суде, который предложил эту статью изменить, а дело Дадина пересмотреть. 22 февраля Верховный суд отменил приговор, постановив освободить Дадина из колонии. После этого уголовного дела звучали предложения декриминализировать ст. 212.1, но никакой поддержки у законодателей и правительства они не нашли.

Решение Конституционного суда

В решении Конституционного суда от 10 февраля 2017 года говорилось, что само привлечение к уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий допустимо.

Однако суд добавил, что "если нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия лицом, ранее в течение 180 дней не менее трех раз привлекавшимся к административной ответственности, не повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда, а было, по сути, противоправным сугубо формально, такое нарушение не может рассматриваться как представляющее преступную общественную опасность и влечь уголовную ответственность".

КС пришел к выводу, что уголовная ответственность за нарушение порядка организации митингов и пикетирований должна быть адекватна общественной опасности деяния.

Также обязательным условием применения ст. 212.1 УК РФ является требование того, чтобы факт неоднократного нарушения был подтвержден вступившими в силу постановлениями суда о наложении административного наказания.

Суд также должен доказать наличие у лица умысла на нарушение порядка правил проведения митингов.