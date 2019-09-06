Рейс из Петербурга в Тунис задерживается почти на 18 часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Tunis Air из петербургского аэропорта Пулково в город Монастир в Тунисе задерживается почти на 18 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта Санкт-Петербурга.

Самолет должен был вылететь в 4:15 мск в пятницу, сейчас отправление рейса назначено на 21:50 мск.

Согласно данным на сайте авиакомпании, рейс должен выполнить Airbus A320. В статусе рейса также указана задержка, причина которой не уточняется.

Как сообщили ТАСС в компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей Пулково, рейс задержан из-за несвоевременного прибытия самолета. "Он должен был прибыть в Пулково в 03:20 мск, сейчас авиакомпания информирует, что самолет прибудет к 20:00. С пассажирами работает представитель авиакомпании", - сказала представитель компании.

В новость внесены изменения (09:56 мск) - добавлена информация о причине инцидента.