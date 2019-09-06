Адвокат основателя "Рольфа" сомневается его в экстрадиции в Россию

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Адвокат находящегося за границей основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, в отношении которого возбуждено дело о выводе средств за рубеж по подложным документам, сомневается в его экстрадиции в Россию. Об этом ТАСС сообщил защитник Петрова Александр Макаров.

"По нашим оценкам, вероятность выдачи маловероятна, в том числе в связи с необоснованным характером предъявленных обвинений",- сказал он. Ранее в пресс-службе Басманного суда ТАСС сообщили, что Петров объявлен в международный розыск.

Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы "Рольфа" Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело (по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Были произведены обыски в ряде офисов дилера в Москве и Санкт-Петербурге.