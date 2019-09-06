В Москве неизвестный заставил прохожего купить ему еды в "Макдоналдсе", угрожая избиением

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Столичные полицейские ищут мужчину, который заставил прохожего купить ему еды в "Макдоналдсе", угрожая побоями, после чего скрылся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В полицию обратился мужчина 1983 года рождения, который сообщил, что к нему подошел неизвестный и потребовал приобрести ему еды в ресторане быстрого питания, расположенном на улице Большая Бронная, 29. Молодой человек под угрозой избиения купил ему еды на общую сумму около одной тысячи рублей", - сказал собеседник агентства. По данному факту проводится проверка.

Неизвестный скрылся, полицейские ведут его розыск.