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Балкон жилого дома загорелся на юге Москвы

По сообщениям источника в экстренных службах, есть угроза распространения огня

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пожар начался на балконе жилого дома на Чертановской улице в Москве, есть угроза перехода огня на другие этажи здания. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"ЧП произошло по адресу: Чертановская улица, дом 48, к. 2. Горит балкон жилого дома. Есть угроза перехода огня по балконам как вверх, так и вбок. Из горящей квартиры спасены трое", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили факт пожара по адресу: Чертановская, 48, к. 2. "Идет тушение пожара", - сообщили в ведомстве.

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