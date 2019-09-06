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Трое детей и трое взрослых пострадали в ДТП под Саратовом

Пострадавших в тяжелом состоянии среди участников аварии нет

САРАТОВ, 6 сентября. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе трое детей, госпитализированы в результате дорожной аварии в Энгельсском районе Саратовской области в пятницу вечером, сообщил ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

"В результате столкновения автомобилей "Шевроле" и ВАЗ в Энгельсском районе в больницу доставлены трое детей и трое взрослых", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, возраст детей - два года, семь и восемь лет. Пострадавших в тяжелом состоянии среди попавших в ДТП нет.

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