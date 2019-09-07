Сбой в работе из-за непогоды произошел на подстанции Белореченска

КРАСНОДАР, 7 сентября. /ТАСС/. Технические нарушения из-за прохождения грозового фронта произошли на подстанции 110 кВ "Очистные сооружения" города Белореченска Краснодарского края, без электроснабжения находится часть жителей города, сообщил ТАСС в субботу начальник дирекции по связям с общественностью компании "Россети Кубань" Владимир Садым.

"В связи с прохождением грозового фронта утром произошли технические нарушения на подстанции 110 кВ "Очистные сооружения" города Белореченска. Без электроэнергии находится часть города. Специалисты Адыгейских электрических сетей оперативно устраняют нарушения, ведутся также работы по запитке потребителей по резервным схемам. В первую очередь внимание уделяется социально значимым объектам", - сказал он.

По данным компании "НЭСК-электросети" Белореченска, по состоянию на 9 утра без электроснабжения осталось порядка 31 тыс. жителей города, мощность отключенных потребителей - 7,8 МВт.

В Гидрометцентре Кубани сообщили, что на территории Краснодарского края и Адыгеи продолжают действовать экстренные предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях - ливнях, грозах, усилении ветра.