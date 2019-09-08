В Москве полиция задержала пенсионерку за поджог квартиры

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали пенсионерку, которая устроила поджог квартиры на Каширском шоссе в Москве, где погибли два человека. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Пожар произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия погибли два человека. Отмечалось, что причиной ЧП мог стать поджог.

"Сотрудники полиции задержали пенсионерку 1958 года, которая 6 сентября, находясь в квартире по адресу: Каширское шоссе, 50, после совместного распития спиртных напитков со своими друзьями поссорилась с ними и, дождавшись, пока они уснут, совершила поджог одеял в двух комнатах, а затем скрылась", - сообщили в ведомстве.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что по данному факту возбуждено уголовное дело п. п. "а", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц").