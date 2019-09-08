В отношении матери пропавшей в Вологодской области девочки возбудили дело

ТАСС, 8 сентября. Следственный комитет РФ по Вологодской области возбудил уголовное дело в отношении 29-летней матери двухлетней девочки, пропавшей в среду днем в селе Красное Тарногского района и найденной в пятницу в лесу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления Следственного комитета.

Девочка пропала в среду около 11:00 мск, мать оставила ее без присмотра в песочнице с двумя сестрами шести и четырех лет, а сама пошла в соседний дом покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, она не обнаружила девочку, самостоятельные поиски результата не дали, женщина обратилась в полицию. В поисках ребенка были задействованы более 400 человек. "В отношении 29-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", - говорится в сообщении.

Ребенка после двух суток в лесу доставили на вертолете санавиации в Вологодскую областную детскую клиническую больницу. Следов насилия или травм криминального характера найдено не было, по последним данным, врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Девочка после большого стресса начала самостоятельно есть, сообщили следователи.

В рамках следственных мероприятий выясняются все подробности произошедшего в течение двух суток, пока ребенок находился в неизвестном месте. Криминалисты провели осмотр участка, где обнаружили ребенка, допрошены участники поисковой операции. Специалисты изъяли детскую одежду для проведения экспертных исследований. Мать девочки пройдет полиграф.

"Следователи продолжают выяснение всех подробностей исчезновения ребенка и его местонахождения на протяжении двух суток, рассматривая все версии произошедшего, включая криминальные причины исчезновения ребенка, а также ее самовольный уход", - отметили в управлении.

По информации следственного управления СК РФ по области, у 29-летней женщины пятеро малолетних детей. Ранее она привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел. Сейчас следователи изъяли всех пятерых детей из семьи.