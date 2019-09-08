В частном жилом доме в Геленджике произошел крупный пожар

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Частный жилой дом горит в Геленджике на пощади 1000 кв. м, есть угроза распространения огня, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.

"В 19:39 мск поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по адресу: город Геленджик, улица Борисовская. Существует угроза распространения пожара. В 21:28 мск объявлен повышенный ранг пожара. Площадь пожара около 1000 кв. м", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что пожар тушат 90 человек и 15 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.