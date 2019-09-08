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У берегов штата Джорджия перевернулось грузовое судно

Судьба четырех членов команды Golden Ray остается неизвестной

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Грузовое судно перевернулось в воскресенье у атлантического побережья штата Джорджия (США), судьба четырех членов команды остается неизвестной. Об этом говорится в заявлении, распространенном Береговой охраной США.

Ее сотрудникам удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды. Грузовое судно Golden Ray следовало в Балтимор (штат Мэриленд) под флагом Маршалловых Островов и перевозило автомобили.

На борту перевернувшегося судна начался пожар. Это затрудняет поиски людей.

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