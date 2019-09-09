В Москве возбуждено дело о невыплате зарплаты 300 сотрудникам стройфирмы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о невыплате 25 млн рублей зарплаты 300 сотрудникам столичной строительной компании. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, с марта 2016 года по настоящее время при наличии финансовой возможности генеральным директором ООО "СК 4286" более двух месяцев в полном объеме не выплачивалась заработная плата. Сумма задолженности перед не менее чем 300 сотрудниками организации составила свыше 25 млн рублей", - сказала Иванова.

Гендиректору компании предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы"). В рамках расследования принимаются меры для компенсации руководством фирмы ущерба потерпевшим. "На сегодняшний день работникам выплачена задолженность по заработной плате в размере более 7 млн рублей", - добавила Иванова.

Также следователи продолжают устанавливать потерпевших. "О фактах невыплаты заработной платы лицам, связанным трудовыми отношениями с указанной организацией, можно сообщить в следственное управление по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по Москве: тел. 8 (499) 137-42-91", - сказала представитель ГСУ.