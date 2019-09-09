Главу унитарного предприятия и подрядчика осудили за хищение бюджетных средств в Сочи

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Руководителя муниципального унитарного предприятия "Водосток" и директора подрядной организации ООО "Южная эксплуатационная-сервисная компания "Энергия" приговорили к 3 годам 5 месяцам и 2 годам 5 месяцам лишения свободы соответственно за хищение бюджетных средств в размере почти 20 млн рублей в Сочи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

"Вступил в законную силу приговор Центрального районного суда г. Сочи в отношении местных жителей Мелешко М. А. и Ситнова А. Е., обвиняемых в хищении бюджетных денежных средств. Центральный районный суд г. Сочи признал обвиняемых виновными и назначил наказание: Мелешко М. А. в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Ситнову А. Е. в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что также в пользу департамента городского хозяйства администрации Сочи с них взыскан ущерб в общей сложности почти 18,5 млн рублей.

Факт хищения бюджетных средств был выявлен сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в 2016 году, когда департаментом городского хозяйства администрации был заключен договор с муниципальным унитарным предприятием "Водосток", возглавляемым Мелешко, на обслуживание системы водозабора и водоотвода в Имеретинской низменности Адлерского района. Подрядчиком у "Водостока" по утилизации и уничтожению отходов выступило ООО "Южная эксплуатационная-сервисная компания "Энергия", возглавляемая Ситновым. Подрядная организация не проводила работы, прописанные по договору, однако муниципальное унитарное предприятие перечислило ему деньги в размере почти 20 млн рублей, которыми руководители распорядились по своему усмотрению.