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Двое жителей Оренбуржья пострадали при взрыве самогонного аппарата

В квартире, где произошел инцидент, рухнула стена

ОРЕНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Два человека пострадали в понедельник при взрыве самогонного аппарата в одной из квартир Новотроицка Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Оренбургской области.

"Сообщение о взрыве самогонного аппарата в ЕДДС Новотроицка поступило в 14:14 мск. В результате [инцидента] произошел обвал межквартирной перегородки на втором этаже трехэтажного дома. Пострадали два человека - мужчина и женщина", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, площадь обрушения составила 10-15 кв. м. Степень тяжести травм у пострадавших пока не определена. 

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