Верховный суд оставил в силе пожизненные сроки наказания для участников банды GTA

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Верховный суд РФ в понедельник признал законным приговор пятерым членам так называемой банды GTA, осужденным за убийства водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области с 2012 по 2014 год. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласил решение судья. Таким образом, приговор вступил в силу.

В августе 2018 года Мособлсуд приговорил четверых участников банды - Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова - к пожизненному заключению, пятый - Зафарджон Гулямов - был осужден на 20 лет колонии. Подсудимые были признаны виновными в убийствах 17 человек и в двух покушениях, а также в бандитизме, разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия и похищении документов. Фигуранты дела в ходе судебных заседаний признали вину в том, что были соучастниками преступления, но отвергли обвинения в совершении убийств.

Банда получила название в СМИ по аналогии с популярной компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA).

Главарь банды Ибайдулло Субханов создал ее в марте 2012 года в Московской области, в преступную группировку было вовлечено не менее 15 выходцев из стран Средней Азии. У участников были огнестрельное оружие и боеприпасы. По ночам при помощи самодельных шипов они повреждали покрышки автомобилей, вынуждали водителей остановиться, после чего убивали и завладевали их имуществом. Субханов, оказавший при задержании в ноябре 2014 года вооруженное сопротивление, был убит.

Позиции сторон

В ходе заседания в Верховном суде РФ осужденные и их адвокаты просили вернуть дело на новое рассмотрение, оправдать обвиняемых по ряду эпизодов убийств, а также исключить из приговора особо тяжкие преступления - обвинения в убийствах и бандитизме, а также смягчить срок наказания, возложив основную вину на главаря банды и фигурантов дела, предпринявших попытку побега и устроивших перестрелку в Московском областном суде (трое подсудимых были убиты, четвертый скончался в больнице).

"Прошу учесть, что мой подзащитный Гулямов частично признал вину и пожелал частично возместить ущерб потерпевшим в размере 20 тыс. рублей", - отметила адвокат осужденного, который заявил в суде, что умысла на совершение тяжких преступлений у него не было и попросил прощения у потерпевших. Осужденный Додохонов через переводчика заявил, что в банду попал случайно, "поехал на преступление" в качестве водителя.

Умар Хасанов заявил, что был осужден по поддельному паспорту и попросил апелляционную инстанцию изменить во всех документах его имя и фамилию, а также направить запрос в Республику Узбекистан, чтобы провести по данному факту проверку. "Это не мои настоящие имя и фамилия, у меня есть копия справки о рождении с истинными личными данными на имя Байдулла Атакулов", - сказал подсудимый. По его словам, паспорт гражданина РФ он получил в России в 2008 году по поддельным документам гражданина Киргизии. Представитель прокуратуры попросил суд отказать в назначении проверки, приговор признать законным и оставить без изменений. По словам прокурора, вина осужденных судом первой инстанции установлена достоверно, действия осужденных установлены правильно, а доводы обвиняемых в жалобе не выдерживают никакой критики.

Суд не удовлетворил просьбу Хасанова, отказал в заявленных ходатайствах осужденных о пересмотре дела и смягчении наказания. Потерпевшие в беседе с корреспондентом ТАСС заявили, что с пожизненными сроками осужденных согласны, а сам приговор считают законным и обоснованным.