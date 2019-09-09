CBC: на востоке Канады после прохождения урагана "Дориан" нет света

ОТТАВА, 9 сентября. /ТАСС/. Более 200 тыс. потребителей по-прежнему остаются без света после прохождения урагана "Дориан" в районе канадских атлантических провинций Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

В частности, по этой причине в этих регионах в понедельник закрыты многие школы, не работают некоторые магазины и разного рода учреждения. Кроме того, полиция призвала население быть максимально внимательными на некоторых автодорогах и проезжать перекрестки только с полной остановкой транспортных средств, так как на них не работают светофоры, а для обеспечения безопасности дорожного движения в полном объеме правоохранительным органам не хватает личного состава.

В устранении последствий урагана "Дориан" задействованы все сотрудники аварийных служб указанных регионов. Также в эти провинции были направлены 700 военнослужащих, которые, в частности, помогают вывозить поваленные деревья и образовавшийся мусор с улиц.

"Дориан" достиг атлантического побережья Канады в 7 сентября. На следующий день ослабевшему урагану уже был присвоен статус тропического шторма. В настоящее время стихия находится в 280 км к северу от острова Ньюфаундленд.

Сезон ураганов в Атлантике обычно приходится на период с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.