В Германии 13 пассажиров самолета Eurowings пострадали из-за турбулентности

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Прибывающий в берлинский аэропорт Тегель самолет авиакомпании Eurowings попал в понедельник перед посадкой в зону турбулентности, пострадали 13 человек, шестеро из них были доставлены в больницу. Об этом сообщила в Twitter пожарная служба германской столицы.

"Врач неотложной помощи осмотрел 13 человек. Пятеро человек были доставлены в больницу с легкими травмами, одна пассажирка с травмами средней тяжести", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник агентство DPA сообщило о по меньшей мере восьми пострадавших. Airbus 319 следовал из итальянского города Ламеция-Терме в Берлин.

Новость обновлена (20:20 мск) - уточнено количество пострадавших