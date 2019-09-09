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Обновлено 

В Германии 13 пассажиров самолета Eurowings пострадали из-за турбулентности

Пять человек госпитализировали с легкими травмами, одну пассажирку - с травмами средней тяжести

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Прибывающий в берлинский аэропорт Тегель самолет авиакомпании Eurowings попал в понедельник перед посадкой в зону турбулентности, пострадали 13 человек, шестеро из них были доставлены в больницу. Об этом сообщила в Twitter пожарная служба германской столицы.

"Врач неотложной помощи осмотрел 13 человек. Пятеро человек были доставлены в больницу с легкими травмами, одна пассажирка с травмами средней тяжести", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник агентство DPA сообщило о по меньшей мере восьми пострадавших. Airbus 319 следовал из итальянского города Ламеция-Терме в Берлин.

Новость обновлена (20:20 мск) - уточнено количество пострадавших

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