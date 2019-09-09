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Трое жителей Дагестана задержаны по подозрению в финансировании терроризма

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, финансирование осуществлялось путем переводов денежных средств на банковские карты боевиков, находящихся в Сирии

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Силовики задержали трех жителей Дагестана, подозреваемых в финансировании боевиков, сообщили ТАСС в республиканском управлении ФСБ.

"Сотрудниками силовых структур по подозрению в финансировании терроризма были задержаны Асильдар Юнусов, Рамазан Абдулхаликов и Даниял Арсланов. По оперативной информации, они занимались финансированием деятельности международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ)", - сообщил собеседник.

По его словам, финансирование осуществлялось путем переводов денежных средств на банковские карты боевиков, находящихся в Сирии.

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