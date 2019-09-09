{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: самолет авиакомпании Wizz Air совершил вынужденную посадку в румынской столице

По данным агентства AGERPRES, посадка была вызвана столкновением самолета с птицей

БУХАРЕСТ, 9 сентября. /ТАСС/. Пассажирский самолет венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air, выполнявший рейс Лутон (Лондон, Великобритания) - Яссы (Румыния), совершил в понедельник вынужденную посадку в Бухаресте из-за технических проблем. Об этом сообщило агентство AGERPRES.

"Самолет, выполнявший рейс Wizz Air W6 3652, был направлен в Бухарест по техническим причинам, - цитирует агентство сообщение компании. - Он приземлился нормально и проводится проверка. Пассажирам был предоставлен автотранспорт до Ясс, где они будут около 23:15" (местное время совпадает с московским).

Самолет компании Wizz Air совершил в 14:26 вынужденную посадку в бухарестском аэропорту имени Анри Коандэ, подтвердили представители национальной компании "Аэропорты Бухареста" (CNAB). На борту находились 170 пассажиров. По некоторым данным, посадка была вызвана столкновением самолета с птицей.

Теги
Румыния
Спасатели вытащили трех моряков из перевернувшегося у берегов США судна
Капитан Береговой охраны США Джон Рид сообщил, что спасатели определили местонахождение четвертого выжившего и будут пытаться его вызволить
Читать полностью