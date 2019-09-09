СМИ: самолет авиакомпании Wizz Air совершил вынужденную посадку в румынской столице

БУХАРЕСТ, 9 сентября. /ТАСС/. Пассажирский самолет венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air, выполнявший рейс Лутон (Лондон, Великобритания) - Яссы (Румыния), совершил в понедельник вынужденную посадку в Бухаресте из-за технических проблем. Об этом сообщило агентство AGERPRES.

"Самолет, выполнявший рейс Wizz Air W6 3652, был направлен в Бухарест по техническим причинам, - цитирует агентство сообщение компании. - Он приземлился нормально и проводится проверка. Пассажирам был предоставлен автотранспорт до Ясс, где они будут около 23:15" (местное время совпадает с московским).

Самолет компании Wizz Air совершил в 14:26 вынужденную посадку в бухарестском аэропорту имени Анри Коандэ, подтвердили представители национальной компании "Аэропорты Бухареста" (CNAB). На борту находились 170 пассажиров. По некоторым данным, посадка была вызвана столкновением самолета с птицей.