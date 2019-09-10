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Более 20 тонн поддельного алкоголя изъяли полицейские в Саратовской области

Подозреваемые выдавали контрафактный алкоголь за продукцию известных и дорогих брендов

САРАТОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Полицейские изъяли свыше 20 тонн поддельного алкоголя из подпольного цеха в Саратовском районе области, об этом во вторник сообщил журналистам замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД региона Максим Кузьмин.

"На территории Саратовского района выявлен подпольный цех по производству алкоголя, изъято более 20 тонн спиртосодержащей продукции, бутылки, крышки, этикетки", - сказал Кузьмин на заседании круглого стола, посвященного всероссийскому дню трезвости, который отмечается в РФ 11 сентября.

Он добавил, что злоумышленники производили алкоголь на территории заброшенной промзоны в нежилом помещении и выдавали его в дальнейшем за продукцию известных и дорогих брендов.

Ведется следствие, выясняются все обстоятельства и устанавливаются причастные к незаконному производству.

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