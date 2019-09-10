СМИ: тропический шторм "Фернанд" повредил 400 школ в Мексике

МЕХИКО, 11 сентября. /ТАСС/. Порядка 400 зданий школ в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики получили различные повреждения при прохождении тропического шторма "Фернанд". Об этом сообщил во вторник телеканал Televisa. По его данным, как минимум три учебных заведения оказались полностью разрушены.

"Фернанд" обрушился на северо-восточные регионы Мексики на минувшей неделе, его жертвами стали по меньшей мере два человека. Согласно предварительным оценкам властей Нуэво-Леона, материальный ущерб от удара стихии составил свыше $380 млн. Губернатор штата Хайме Родригес Кальдерон объявил, что обратится к федеральному правительству за помощью для ликвидации последствий стихийного бедствия.