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Почти полмиллиона домов в пригороде Токио остаются без света из-за последствий тайфуна

Также остановились сборочные конвейеры на некоторых заводах

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Более 460 тыс. домов в соседней с Токио префектуре Тиба продолжают оставаться без электричества спустя двое суток после того, как над этим регионом прошел сильный тайфун "Факсай". Об этом в среду объявила энергетическая компания-оператор "Токио электрик пауэр" (TEPCO).

По данным столичной компании, в течение дня также не удастся полностью восстановить электроснабжение. Перебои в подаче электричества вызваны масштабными разрывами линий электропередач, к которым привел тайфун. К работам по восстановлению соответствующей инфраструктуры подключены подразделения Сил самообороны страны. Помимо отсутствия энергии в домах, на территории Тибы в ряде районов не функционируют светофоры, что создает затруднения на дорогах. Также остановлены сборочные конвейеры на некоторых заводах.

"Факсай" стал пятнадцатым по счету тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. В результате его воздействия на востоке Японии, в том числе в столичном регионе, погибли три человека, еще 60 пострадали.

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