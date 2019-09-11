В аэропорту Петербурга задержан пассажир, устроивший дебош на борту рейса из Крыма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в петербургском аэропорту Пулково мужчину, который устроил дебош на борту самолета, летевшего из Симферополя, сообщили журналистам в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

"Правонарушитель доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции, где в отношении него были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и по ч. 1 ст. 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения")", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

По данным полиции, информация об агрессивном поведении пассажира поступило в МВД от диспетчера аэропорта. Полицейские установили, что задержанный во время полета нарушал общественный порядок и нецензурно ругался в присутствии пассажиров, среди которых были дети.