На востоке Москвы загорелся автобус с пассажирами

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в рейсовом автобусе на шоссе Энтузиастов в Москве, в момент происшествия в салоне находилось порядка 40 человек, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в экстренных службах.

"Загорание началось в моторном отсеке автобуса, в котором находились 40 человек. Это произошло на шоссе Энтузиастов у дома 20. Сотрудники пожарно-спасательной службы, прибыв на место, оперативно ликвидировали возгорание. Его площадь составила 10 кв. м. В результате случившегося никто не пострадал", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве также подтвердили факт возгорания транспортного средства по указанному адресу. "Заявка о возгорании поступила, на месте работают специалисты. Подробная информация уточняется", - отметили в главке.