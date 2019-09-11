Пожар на складах Минобороны Украины в Винницкой области локализовали

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Пожар на военных складах на территории арсенала Министерства обороны Украины в городе Калиновка Винницкой области локализован. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Ситуацию на военных складах в Калиновке Винницкой области контролируют специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Огонь вблизи складов, где хранятся боеприпасы, локализовали", - отметили в пресс-службе.

По данным МВД, временно ограничено движение транспорта вблизи воинской части, где расположен арсенал. "Полиция просит граждан не паниковать и не распространять недостоверную информацию", - говорится в сообщении министерства.

В Министерстве обороны Украины ранее в среду сообщили, что из-за возгорания сухой травы на территории арсенала в Калиновке возникло задымление. В зоне задымления произошло шесть взрывов боеприпасов, вывезенных ранее на участок для утилизации. В Минобороны заверили, что в результате инцидента никто не пострадал, угроз для военнослужащих и гражданского населения не было.

В сентябре 2017 года на складе боеприпасов в Калиновке, где хранилось около 83 тыс. тонн боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", также произошел пожар. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, на складах было уничтожено до трети запасов.