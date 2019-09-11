В Улан-Удэ полиция задержала 17 человек, оказавших сопротивление инспекторам ДПС

ТАСС, 12 сентября. Сотрудники полиции и Росгвардии в центре Улан-Удэ задержали 17 человек, которые оказали сопротивление инспекторам ДПС и распылили слезоточивый газ. Об этом сообщается на сайте МВД по Республике Бурятия.

"12 сентября около 02:00 часов (11 сентября, 21:00 мск) к автобусу, припаркованному в пешеходной зоне на площади Советов, в котором находилась группа граждан, прибыли инспекторы ДПС и предупредили о необходимости покинуть транспортное средство. Однако граждане проигнорировали законные требования сотрудников полиции, оказали активное сопротивление и применили слезоточивый газ", - говорится в сообщении.

Задержанных доставили в управление МВД по Улан-Удэ, автобус отправлен на штрафстоянку. Задержанных отпустят после установления личности и опроса. "Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщает МВД региона.

Уточняется, что в районе площади Советов, на которой проходила несанкционированная акция протеста против итогов выборов мэра Улан-Удэ, с 00:00 12 сентября до 24:00 15 сентября включительно введены ограничения движения личного транспорта "в связи с подготовкой праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол".