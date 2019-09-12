Первый осужденный по делу о беспорядках на акции 27 июля Подкопаев обжаловал приговор

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Осужденный на три года колонии за применение насилия к сотрудникам полиции на несанкционированной акции в Москве 27 июля Иван Подкопаев обжаловал приговор. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде столицы, куда в четверг поступил соответствующий документ.

"В Тверской районный суд Москвы поступила апелляционная жалоба Подкопаева на приговор. Дата рассмотрения жалобы в Московском городском суде будет назначена позднее", - сказала собеседница агентства.

Тверской суд 3 сентября признал 25-летнего Подкопаева виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Гособвинение в ходе прений сторон просило для него три года и четыре месяца колонии. Подкопаев признал вину, слушания дела проходили в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей. Установлено, что 27 июля Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии. В результате двое военнослужащих получили химический ожог слизистой обоих глаз.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве были арестованы 15 человек. В отношении пятерых фигурантов дела уголовное преследование прекращено (Сергей Абаничев, Даниил Конон, Валерий Костенок, Владислав Барабанов освобождены из СИЗО, в отношении Дмитрия Васильева мера пресечения не избиралась). Двое арестованных - Егор Жуков и Сергей Фомин - были переведены под домашний арест.

Различные сроки заключения получили фигуранты дела - признавший вину Данила Беглец, приподнявший забрало шлема у одного из силовиков в оцеплении Кирилл Жуков и бросивший урну в сторону полицейских и бойцов Росгвардии Евгений Коваленко. Они признаны виновными по той же статье - ч. 1 ст. 318 УК РФ. По ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митингов) был осужден еще один фигурант - Константин Котов.