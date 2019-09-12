В отношении матери погибшей в Великом Новгороде трехмесячной девочки заведено дело

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. В Великом Новгороде возбудили уголовное дело в отношении матери погибшей в середине августа трехмесячной девочки. Ранее следователи СК РФ по Новгородской области завели дело против отца ребенка.

"На основании материалов проверки прокуратуры в отношении новгородки возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию малолетних детей. Во время прокурорской проверки установлено, что мать погибшей девочки ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию ее и другой полуторагодовалой дочери", - говорится в распространенном прокуратурой региона сообщении в четверг.

Сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что мать "не организовывала детское питание; не исполняла рекомендации врачей по лечению и обследованию детей, что повлекло возникновение заболеваний". Также прокуратура обнародовала заключение эксперта о причинах смерти трехмесячного ребенка - "прижизненный перелом черепа".

В середине августа в одной из квартир города был обнаружен труп трехмесячного ребенка. Правоохранители предварительно установили, что к смерти ребенка может быть причастен отец. Возбуждено уголовное дело по факту гибели девочки, был задержан и заключен под стражу отец ребенка, которому вменяют преступление по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего"). Следователи выяснили, что в семье часто возникали конфликты между родителями, "в ходе которых допускалось рукоприкладство в отношении малолетних детей".