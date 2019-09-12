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Участник дорожного конфликта сбил на машине оппонента, скрываясь с места ДТП в Москве

В пресс-службе МВД отметили, что он сам приехал в отдел полиции и рассказал о случившемся

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля в ходе возникшего после аварии на западе Москвы дорожного конфликта, по предварительным данным, сбил своего оппонента, скрываясь с места происшествия. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"По адресу Озерная, 44, произошло мелкое ДТП, в результате которого возник конфликт между водителем одной машины и соответственно водителем и его группой поддержки с другой стороны, - рассказали в ведомстве. - В ходе конфликта один мужчина, скрываясь с места происшествия, по предварительным данным, совершил наезд на одного из своих оппонентов".

Как отметили в пресс-службе, водитель, совершивший наезд, сам приехал в отдел МВД по району Раменки и рассказал о случившемся. Полицейские проводят проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка поведению каждого участника дорожного конфликта.

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