Команда затонувшего в Калифорнии судна спала, когда на борту начался пожар

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Команда затонувшего у острова Санта-Крус (штат Калифорния) прогулочного судна Conception спала в тот момент, когда на судне начался пожар, унесший жизни 34 человек. Об этом говорится в опубликованном в четверг предварительном докладе Национального совета по безопасности на транспорте, занимающегося расследованием причин катастрофы.

"В момент начала пожара пятеро членов экипажа спали в помещении за рулевой рубкой, а один - в тамбуре салона на второй палубе, - отмечается в докладе. - Одного из членов экипажа разбудил шум, он отправился выяснить причину и увидел пламя на корме, разбудил других членов экипажа, и капитан подал сигнал бедствия".

В предварительном докладе не указаны вероятные причины возникновения пожара.

Сигнал бедствия с Conception, на борту которого находились в общей сложности 39 человек, поступил в управление Береговой охраны в Лос-Анджелесе 2 сентября. На помощь ему были направлены два вертолета и три скоростных катера. Из-за пожара спасателям долго не удавалось подняться на борт. Судно сгорело до ватерлинии и затонуло в 20 метрах от острова Санта-Крус на глубине 19,5 метра, над водой осталась лишь носовая часть. Пять членов экипажа судна, находившиеся на верхней палубе, смогли спастись.

Судно было построено в 1981 году и приписано к гавани Санта-Барбары (штат Калифорния). Оно было рассчитано на 46 человек и использовалось для морской рыбалки и занятий дайвингом.