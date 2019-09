CNN: суд выдал ордер на арест певца Ар Келли

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Суд округа Хеннепин в Миннесоте выдал ордер на арест певца Ар Келли (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) за неявку на судебные слушания по его делу. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По ее данным, ордер носит формальный характер и гарантирует, что на следующие слушания певец явится под стражей. Ранее прокуратура штата Иллинойс, где артисту также предъявлены обвинения, оповестила прокуратуру Ханнепина о том, что не сможет обеспечить явку Келли на слушания. На данный момент певец содержится в тюрьме в Чикаго.

В начале августа власти Миннесоты предъявили Ар Келли обвинения в сексуальных преступлениях. Инкриминируемые певцу деяния были совершены в штате в июле 2001 года, когда несовершеннолетняя девочка попросила у исполнителя автограф. Артисту предъявлены обвинения в привлечении несовершеннолетней к занятию проституцией и в подстрекательстве потерпевшей в сексуальных целях.

Келли был арестован в июле по обвинениям, которые предъявили ему в штате Иллинойс. Прокуратура в штатах Нью-Йорк и Иллинойс полагает, что певец причастен к сексуальному насилию, в том числе в отношении несовершеннолетних, распространению детской порнографии, препятствованию правосудию и другим преступлениям. В Нью-Йорке и Иллинойсе певец не признает вины, в обоих штатах суды отказали ему в освобождении под залог до начала процесса. В Нью-Йорк он ранее также был доставлен под стражей.

Ар Келли, выступающий в стиле ритм-н-блюз, известен такими композициями, как Bump N' Grind, Gotham City, I Believe I Can Fly. Последняя из них, изданная в 1996 году, принесла певцу премию Grammy в трех номинациях. Исполнителя также номинировали на Grammy за песню You Are Not Alone, написанную им для Майкла Джексона (1958-2009).