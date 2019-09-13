Уровень воды в Амуре снизился до 825 см

ТАСС, 13 сентября. Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре упал на 4 см за сутки, ситуация в городе остается сложной. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Уровень Амура снизился на 4 см за сутки. В городе затоплены 420 индивидуальных жилых домов, 992 приусадебных участка. Грунтовыми водами подтоплены подвалы 454 многоквартирных домах. В пунктах временного размещения находятся 42 человека", - сказал представитель администрации.

Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре начал снижаться накануне, это произошло впервые за полтора месяца. По информации за прошлые сутки, в городе были подтоплены 454 индивидуальных жилых дома, 947 приусадебных участков, подвалы 421 многоквартирного дома.

В городе продолжают укреплять защитные сооружения, отсыпать низкие участки улиц, поднимать тротуары для того, чтобы люди могли добираться до сухих мест. Особенно сильно пострадал 66 квартал, оказавшийся залитым дождевой и грунтовой водой.

"Накануне силы были брошены на защиту газопровода, проходящего через разлившуюся реку Силинка. Он питает ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, центральный округ города и металлургический завод "Амурсталь". К этом месту было завезено более 500 кубометров скального грунта, сегодня продолжатся работы по укреплению опор газопровода", - сказали в администрации.