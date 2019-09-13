В Подмосковье полицейские уничтожили более 1 тыс. кустов дикорастущей конопли

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Полицейские уничтожили в городских округах Жуковский и Луховицы Подмосковья более 1 тыс. кустов дикорастущей конопли. Об этом ТАСС сообщила начальник в пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков Отделов МВД России по городским округам Жуковский и Луховицы в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Мак" на территориях обслуживания выявлено два участка с дикорастущей коноплей", - сообщила она.

По результатам исследования было установлено, что изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством - марихуаной.

"С помощью специальной техники путем скашивания, измельчения и сжигания полицейскими уничтожено более 1 тыс. кустов конопли, произрастающей на площади около 1 гектара. Общая масса уничтоженных растений составила около 1 тонны", - подытожила она.